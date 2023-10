Biella Next 70 - 55 contro Chivasso, davanti a un grande pubblico, FOTO e VIDEO

Il basket è amore e passione e alle volte anche nostalgia. Ma il pensiero va al futuro a quello che potrà essere. Biella ha due grandi palazzetti che sono il frutto di una passione incondizionata per la palla a spicchi e vederli vuoti, come cattedrali nel deserto, non è uno spettacolo. Ma dalle ceneri di una storia sportiva possono rinascere sensazioni ed emozioni, ed è quella che abbiamo visto ieri sera sabato 21 ottobre con le tribune del Palapaietta che tornavano a riempirsi di appassionati per le gesta del Biella Next.

La partita scivola via veloce la squadra di casa sempre in vantaggio anche se subisce una parziale rimonta nel finale vanificata poi dalla bella prova collettiva che permette al Biella Next di vincere con quindici punti di scarto contro Chivasso (70 – 55).

Parole al miele per mister Danna che ora sa di poter contare su un sesto uomo in più tra le mura amiche e a questo punto il futuro è un po’ più roseo