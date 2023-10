Pallavolo, serie c: netta vittoria 3-0 della Prochimica Virtus sull'Mtv Torino

E' una gran bella Virtus quella che ha vinto e convinto nella terza giornata del campionato di serie C femminile. Sabato sera al PalaSarselli di Chiavazza la Prochimica Novarese ha regolato con un secco 3-0 l'MTV Torino, salendo a quota 6 in classifica.

Subito avanti bene 8-3 nel primo set, le nerofucsia mantengono un vantaggio di tre/quattro punti per tutta la frazione andando a vincere 25-21.

Nel secondo set l'avvio è ancora più netto e si tratta di una vera cavalcata trionfale che mette sul tabellone un eloquente quanto netto 25-9. Sulla stessa falsariga il terzo che si conclude 25-13 tra gli applausi del pubblico.

Coach Rudi Rastello ha schierato nello starting seven Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Fornasier e Porta al centro, Gasparini e Caneparo in banda, Huaman Lopez libero. Esordio assoluto in serie C da titolare dunque per Elettra Porta che ha preso il posto di Ginella in questa partita. Nel corso del secondo set anche un momento per l'album dei ricordi virtussino: la centrale Daniela Zacchi ha avuto la grande emozione di giocare una parte di frazione insieme alle figlie Giada e Noemi Silletti, la prima schiacciatrice di banda e la seconda opposta, due giovani promesse del settore giovanile. Anche per loro esordio in C in questa occasione. Ed esordio nel terzo set anche per una quarta atleta del vivaio: si tratta di Carolina Servente.

Top scorer dell'incontro Sofia Gasparini con ben 17 punti siglati nei tre set giocati In doppia cifra anche Alessia Cavaliere con 10 punti.

Tabellino punti: Civallero 6, Cavaliere 10, Ginella ne, Silletti N. 0, Gasparini 17, Fornasier 9, De Pretto ne, Caneparo 7, Servente 0, Zacchi 1, Porta 2, Silletti G. 1. Libero: Huaman Lopez 0, Vercelli ne. All. Rastello.