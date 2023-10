Nasce la nuova generazione dei giovani del Tennistavolo Vigliano

Domenica 15 ottobre a Isola D'Asti è iniziato il circuito regionale del Grand Prix giovanile, riservato solo ai giocatori di 5° e 6° categoria maschile e 4° e 5° categoria femminile. Saranno sei tappe da disputare durante l'anno agonistico 2023/24.

Ai nastri di partenza erano presenti anche cinque dei nostri ragazzi: Cornale Eyonu, Napoletano Pietro, Ricci Pietro, Cenedese Giacomo e Mussa Gabriele accompagnati dal allenatore Adrian Panaite.

“Da menzionare che Eyonu, Pietro N. e Pietro R. erano per la prima volta in assoluto a partecipare a una gara di tennistavolo – spiega Panaite - Le aspettative sono state alla grande superate da tutti i tre, facendo ben sperare nel loro futuro pongistico”.

Per i "veterani" Cenedese e Mussa la gara è stata in linea con le loro posizioni di partenza. Il primo è riuscito ad arrivare nei quarti di finale in entrambe le competizioni, esibendo un buon gioco.

“Però con troppi alti e bassi – sottolinea Panaite - Comunque un sensibile miglioramento di classifica . Infine Mussa si presenta ai nastri di partenza come testa di serie in tutte e due. Nella sua categoria inciampa inaspettatamente in semifinale e sale sul terzo gradino del podio. Nella categoria superiore U19/21 invece ha un percorso da incorniciare con prestazioni di alto livello anche nella finale contro Livizoru, il bravo atleta torinese”.