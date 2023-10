Calcio Biellese, i risultati della 7° giornata

Nell'Eccellenza Girone A giornata no oggi domenica 22 ottobre per la Biellese che perde 2 a 5 contro Accademia Borgomanero ed è 8° in classifica. Finisce invece 0 - 3 tra Città di Cossato e Lascaris. Città di Cossato è in fondo alla classifica con 2 punti.

Per quanto riguarda la Promozione Girone A CE.VER.SA.BA. Biella vince 3 - 2 contro il Cameri piazzandosi 10° in classifica, mentre finisce con un pareggio, 1-1 tra Chiavazzese e Città di Baveno. La Chiavazzase è 12° con 7 punti. A segnare nella squadra di casa è Lopez Damas J. Fulgor Valdengo batte 3-1 Dufour Varallo, tra Valdilana Biogliese - Arona finisce invece 0-4, con Valdilana Biogliese che finisce al 12° posto in classifica.

Prima categoria girone B: Gaglianico CSI chiude in pareggio 1 - 1 con Santhià 1903, mentre il Ponderano perde 0-2 contro la Serravallese 1922. Valle Cervo Andorno vince 4-0 contro il Vigliano, Valle Elvo perde 1-2 contro Virtus, Vercelli.

Seconda Categoria - Girone C, Pollone batte Calcio Leinì 1-0.

Terza Categoria - Biella - Girone A, Cever Masazza 0-3 contro Lessona Calcio, mentre finisce 3 -0 tra Cossatese e Quincitava e 2-1 tra VDA Aosta Calcio 1911 e Villaggio La Marmora.