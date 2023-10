50ª edizione del Giro delle Cascine, 330 gli iscritti, Fontana e Roffino sul podio, FOTO

Grandissimo successo per la 50ª edizione del Giro delle Cascine, organizzato questa mattina dall’AS Gaglianico ’74 sulle strade di Gaglianico e Sandigliano: in 330 hanno risposto all’invito, dei quali una ottantina iscritti al Campionato Italiano ASPMI delle Polizie Municipali e Locali, evento nell’evento che ha dato un respiro nazionale a questa gara storica del territorio biellese.

Su un anello di 5 chilometri certificato Fidal, decisamente tecnico, con curve strette e falsopiani spaccagambe in salita e in discesa, gli organizzatori hanno previsto due gare: una da 5 chilometri esclusivamente femminile valida anche per il tricolore delle Polizie, e una da 10 chilometri, maschile e femminile, valida anche per il tricolore maschile delle Polizie.

5K FEMMINILE: vince Arianna Reniero

Successo della biellese Arianna Reniero (Stronese Nuova NordAffari) al traguardo in 18’06”. Ha condotto a lungo insieme a Greta Negro (Atl. Vercelli 78) che si è poi staccata nell’ultima parte arrivando con un distacco di 13 secondi. Al terzo posto Marta Rosato (Rivarolo 77) in 19’13”. Complessivamente 33 le donne al via che hanno apprezzato moltissimo una gara organizzata esclusivamente per loro.

5K FEMMINILE CAMPIONATO ITALIANO:

il tricolore è di Martina Baronio

A trionfare nella classifica riservata alle Polizie c’è una biellese: si tratta di Martina Baronio, portacolori del gruppo sportivo di Torino ma in forza al comando di Biella.

Ha chiuso in 19’33” precedendo di una ventina di secondi Silvia Carle (PL di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, 19’55”) e di circa un minuto Stefania Imperato (PL Milano, 20’29”).

10K MASCHILE: Michele Fontana in solitaria

Vittoria in solitaria di Michele Fontana, biellese dell’Atl. Vomano: ha chiuso con il tempo di 30’53”. Dietro di lui Roberto De Pasquali (Climb Runners Biella) arrivato con un distacco di un minuto (31’49”). Lunga lotta a distanza per il terzo posto: l’ha spuntata Marco Gattoni (Sport Project VCO) al traguardo in 32’17”. Ben 225 gli atleti in gara.

10K MASCHILE CAMPIONATO ITALIANO:

Titolo tricolore ad Alessandro Ferrarotti

Alessandro Ferrarotti, biellese di Climb Runners ma in questa gara portacolori della Polizia Municipale di Torino oltre a chiudere al 5° posto assoluto si è fregiato del titolo tricolore maschile ASPMI. Anche lui come Baronio è in forza al comando di Biella della Polizia Municipale.

In questa particolare classifica podio per il comasco Manuel Bonardi (PL Torino, 35’04”) e per il toscano Alessio Ranfagni (PL Firenze, 36’35”.

10K FEMMINILE:

Nell'albo d'oro Valeria Roffino

Anche qui il primo premio è finito a Occhieppo Inferiore: ha vinto Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), moglie di Michele Fontana, vincitore della 10K maschile: il suo tempo è stato di 35 minuti e 18 secondi con un vantaggio abissale sulle immediate inseguitrici. Sul podio della gara sono salite anche Sara Borello (Atl. Canavesana, 38’01”) e Matilde Bonino (Atl. Stronese - Nuova NordAffari, 38’36”).

I PREMI SPECIALI

Come ogni anno il Giro delle Cascine ha assegnato dei premi speciali molto sentiti dagli organizzatori.

Il Trofeo Flavia e Giorgio Scudellaro alla prima società classificata a punti (gara 10K) è andato all’Atletica Santhià, davanti a Brancaleone Asti e alla Pietro Micca Biella Running. Santhià ha vinto anche il Trofeo Barbara Lorenzi per la prima società della classifica femminile (gara 10K).

Il Trofeo Roberto Febbraio al primo atleta nato nel 1974 se lo è aggiudicato Gabriele Beltrami (Ugb Biella).

Il Gran premio Elio Cerruti per il primo residente a Gaglianico, invece, è andato a Roberto Scamuzzi (Pietro Micca Biella Running) e a Donatella Frigato (Atl. Santhià).

I trofei Primo Corbelletti sono stati assegnati ai vincitori del Campionato Italiano delle Polizie Locali e Municipali.

Infine, il Gran Premio Ezio e Irma Cappio per somma tempi tra questa gara e la Biella-Santuario di Graglia lo hanno vinto Matteo Biolcati Rinaldi (Pietro Micca Biella) e Matilde Bonino (Atl. Stronese Nuova NordAffari).

IL COMMENTO DEGLI ORGANIZZATORI

Alberto Cappio, presidente dell'AS Gaglianico 74 è assolutamente soddisfatto: «Ci sono stati i numeri e c'è stata la qualità e poi aver questa nota di tricolore con il campionato italiano delle Polizie, mi rende molto orgoglioso. Non poteva esserci un modo migliore per festeggiare la 50ª edizione del Giro delle Cascine: il papà e la mamma che tanto erano legati a questa manifestazione, ne sarebbero stati davvero contenti».