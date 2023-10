Riascoltati per voi: The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (1993)

Settimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Questa settimana ho riascoltato (con immenso piacere ed entusiasmo) il secondo album degli Smashing Pumpkins, “Siamese Dream”. Piccolo spoiler: un’ora di ottima musica!

“Siamese Dream” è un mix composto da rock psichedelico, dream pop, grunge, heavy metal e rock progressivo; la band statunitense capitanata da Billy Corgan, è riuscita a dare vita ad un album ricco e complesso. Grazie alla vasta gamma di influenze musicali, i testi di Corgan sono spesso introspettivi e poetici, e trattano temi come la depressione, l'amore e la perdita, mentre gli arrangiamenti sono caratterizzati da chitarre distorte, batterie potenti e melodie indimenticabili (su tutte “Disarm”).

“Siamese Dream” è considerato uno dei più grandi album alternative rock di tutti i tempi, a mio modesto parere potrei quasi azzardare sia stato il disco che ha dato il via all’ascesa dei Pumpkins ai loro grandi trionfi musicali. Sì, perché nel corso della loro carriera, Billy Corgan (voce e chitarra), James Iha (chitarra e voce), D'arcy Wretzky (basso e voce), Jimmy Chamberlin (batteria) hanno ottenuto innumerevoli successi da “Siamese Dream”, ve ne elenco giusto alcuni: ha ricevuto la nomination come migliore album di rock alternativo ed il gruppo come migliore performance vocale hard rock, al Grammy Awards del 1994, ha ottenuto un quarto, settimo e decimo posto rispettivamente nella UK Albums Chart nel Regno Unito nel 1993, ARIA Charts in Australia nel 1994 e nella Billboard 200 negli Stati Uniti.

Cosa ne dite? Vi ho incuriosito?

Tra le mie canzoni preferite vi segnalo: "Cherub Rock” che tra il rullante della batteria e la chitarra distorta iniziale, già dopo cinque secondi ti fa venire una voglia matta di alzare il volume dell’hifi al massimo; la poetica (anche un po’ deprimente eh) “Today" con i suoi arpeggi di chitarra; la struggente e da pelle d’oca “Disarm”; “Spaceboy”, canzone che Billy Corgan dedica al suo fratellastro affetto da autismo; infine “Hummer”, “Rocket”, “Mayonaise” e “Luna” chiudono il cerchio delle mie magnifiche sette, praticamente già metà album!!! Ognuna di queste canzoni sono un capolavoro (ma anche le altre sei, non lo dimentichiamo!), le quali hanno contribuito a rendere "Siamese Dream” uno degli album più acclamati dalla critica, dal pubblico degli anni novanta ed il mio album preferito della band.

Nonostante siamo passati trent’anni quest’album è più che mai attuale e continuamente apprezzato e riascoltato. Credo sia l’ennesimo disco essenziale per tutti coloro i quali amano questo genere musicale, potrei azzardare che sia uno dei migliori album mai realizzati. Quindi, non vi è venuta voglia di riascoltare questo capolavoro?

Voto: 9,5

Tracce:

1) Cherub Rock – 4:58

2) Quiet – 3:41

3) Today – 3:19

4) Hummer – 6:57

5) Rocket – 4:06

6) Disarm – 3:17

7) Soma – 6:39

8) Geek U.S.A. – 5:13

9) Mayonaise – 5:50

10) Spaceboy – 4:28

11) Silverfuck – 8:43

12) Sweet Sweet – 1:38

13) Luna – 3:20

Totale: 62 minuti.

A voi è piaciuto? Avete un particolare ricordo risalente al 1993? Che musica ascoltavate? Qual era il vostro album preferito all’epoca?

Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Siamese Dream” ma anche degli Smashing Pumpkins e della loro musica, condividete e commentate!

Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…