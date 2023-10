Capelli danneggiati? Scopri come riportarli alla vita

I capelli danneggiati diventano un problema frustrante e impegnativo da affrontare. Possono avere origine da diversi fattori, come uno styling eccessivamente caldo, dei trattamenti chimici fin troppo aggressivi o a causa di fattori ambientali. Tuttavia, trovare delle soluzioni adeguate diventa la priorità, al fine di ripristinare la loro salute e la loro vitalità al più presto possibile, senza che il problema sfoci in qualcosa di maggiormente gravoso.

Per fortuna, esistono diversi espedienti utili a riparare e ringiovanire le ciocche danneggiate. Innanzitutto, dobbiamo puntare su prodotti specifici, per esempio, uno shampoo per capelli danneggiati e sfibrati , il quale contiene degli ingredienti formulati per contrastare proprio questa momentanea fragilità. Allo stesso modo, dobbiamo correggere delle operazioni sbagliate che compiamo regolarmente sui capelli, quali l’uso del calore del phon ravvicinato, uno spazzolamento eccessivo, eccetera.

Pertanto, il primo passo da compiere è identificare la causa del danno, cambiando le abitudini di styling, incorporando una routine di cura attenta e responsabile, così da proteggere i capelli da ulteriori rotture. In questo modo, è possibile iniziare il viaggio in direzione di ciocche sane e belle, senza mai dimenticare che riparare i capelli danneggiati richiede tempo e costanza, ma soprattutto una vagonata di pazienza.

Controllare la propria alimentazione

Uno dei primi passi per risolvere il problema dei capelli danneggiati è identificarne la causa. Talvolta una delle cause è proprio l’alimentazione. Una dieta sregolata, i cambi di stagione soprattutto in primavera e in autunno , mettono in crisi il nostro organismo e a risentirne è anche la nostra chioma.

Subiamo uno sbilanciamento nutrizionale, soprattutto a livello di micronutrienti, come le vitamine e i minerali, causando la rottura e il danneggiamento del fusto del capello. Quando ciò avviene dobbiamo calibrare l’apporto alimentare affinché i valori ritornino a funzionare alla perfezione.

Per fare ciò, basta chiedere consiglio al nostro medico di fiducia, il quale eseguirà una serie di controlli e ci indicherà i prodotti adatti, oppure basterà fare un esame tricologico in farmacia, dal nutrizionista o dal nostro salone di parrucchiere.

Se a causare il danno sono fattori esterni come il sole, il caldo, il freddo, eccetera, urge un trattamento d’urto. Infatti, in estate capita che i capelli si danneggino ma sarà sufficiente abbondare di complementi idratanti e nutrienti per ritrovare la lucentezza perduta.

Cura e manutenzione dei capelli: a cosa fare attenzione

Ognuno di noi si regola nel lavaggio della chioma. Tuttavia lavaggi poco o troppo frequenti, così come dei prodotti detergenti aggressivi diventano causa del problema. Anche la temperatura dell’acqua ha la sua importanza. Difatti, si consiglia di usare acqua fredda per rivitalizzare il cuoio capelluto e rigenerare i bulbi piliferi.

Sebbene, a causare i maggiori danni sono i prodotti di styling, nonché i momenti di asciugatura. Quando i capelli vengono sottoposti a calore eccessivo da parte di strumenti per lo styling, come piastre e arricciacapelli, possono soffrire e creare dei punti di rottura. In questo caso, è meglio optare per una definizione senza calore, come la semplice asciugatura all'aria o l’uso di bigodini.

Inoltre, se i capelli vengono regolarmente colorati o trattati chimicamente, potrebbe essere necessario fare una pausa e permettere ai capelli di recuperare. Oltre a modificare le abitudini di styling, è fondamentale incorporare una routine di cura nutriente per riparare i capelli danneggiati.

Perciò, prediligiamo l’utilizzo di shampoo e balsamo delicati, specificamente formulati per capelli danneggiati o secchi. Altresì, cerchiamo prodotti che contengano ingredienti come la cheratina, l'olio di argan o il burro di karité , i quali aiutano a ripristinare l'idratazione e a rafforzare il fusto del capello.

Aggiungiamo alla routine maschere o trattamenti di condizionamento profondo a base di olio di avocado, olio di cocco o formule ricche di proteine per aiutare a ripristinare l'elasticità e la morbidezza. L'applicazione di questi trattamenti una volta alla settimana o come raccomandato dalle istruzioni del prodotto può fare una differenza notevole nella salute dei capelli danneggiati.

Un buon taglio non solo elimina le parti danneggiate ma favorisce anche il rinfoltimento. La visita dal nostro parrucchiere sarà utile per avere maggiore consapevolezza del problema e capire se le nostre cure stanno funzionando o se dobbiamo provare nuovi espedienti.

Per avere una panoramica dei prodotti a nostra disposizione basta sfogliare l'assortimento di prodotti dell’e-commerce Capello Mio , specializzato nella cura e nella manutenzione di qualsiasi tipo di capello.

Con un approccio proattivo possiamo risolvere il problema quanto prima ed evitare che la nostra chioma si indebolisca. Perciò, armiamoci di pazienza e andiamo a scandagliare la nostre pratiche di routine, l’alimentazione e la definizione per scoprire se stiamo sbagliando qualche passaggio, oppure se è solo un problema momentaneo. In questo modo, i capelli danneggiati avranno i giorni contati.