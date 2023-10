Biella chiAma Gospel tra musica, sport e solidarietà, 120 coristi al Palapajetta

Biella chiAma Gospel, il concerto di beneficenza organizzato dall’Associazione Biella Gospel Choir OdV, giunge alla sua tredicesima edizione e lo fa con tutta l’intenzione di essere ricordato. Un evento tra i più ricchi della stagione grazie alla partecipazione di 120 coristi provenienti da tutta Italia, riuniti all’interno della cornice FederGospel Chorale. Questi graditi ospiti si uniranno ai volontari e cantori dell’associazione biellese, che con spirito di partecipazione e di comunità portano avanti progetti solidali eterogenei.

Se infatti i generosi incassi dell’edizione 2022 sono stati devoluti a favore delle donne vittime di violenza ospiti della Casa Rifugio biellese, quest’anno sarà la Cooperativa Sportivamente ad affiancarsi all’iniziativa. Il progetto sostenuto è “uniAMOci per crescere insieme, per crescere tutti” e supporterà la realizzazione del centro estivo "Piccoli Bimbi Crescono - Summer Edition 2024", dando seguito all'esperienza fatta negli anni con "Piccoli Bimbi Crescono": attività per bambini con e senza disabilità, che grazie al gioco e allo sport riescono ad acquisire abilità sociali e motorie. Il 2024 vedrà tenersi la prima edizione nel meraviglioso contesto di Cascina Oremo.

Anche quest’anno i volontari dell’Associazione VedoVoci segneranno in LIS (Lingua Italiana dei Segni) l’intera serata, dai brani alle interviste. Una collaborazione dall’inestimabile valore, che da anni costituisce l’esempio ottimale di quanto il sostegno reciproco fra associazioni sia motore imprescindibile di iniziative sociali e solidali di successo a favore della comunità.

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, cui si affiancano le preziose erogazioni liberali elargite dai supporter che ogni edizione si pongono a favore dell’iniziativa e dei progetti che sostiene.

L’ingresso alla serata è gratuito con raccolta di offerte in sala. Da mercoledì 18 ottobre è possibile prenotare i posti online sul sito www.biellagospel.it e se l’anno passato il Teatro Sociale Villani ha registrato, per l’occasione, il tutto esaurito in sole tre ore, la location della tredicesima edizione del Biella chiAma Gospel offre la possibilità di assistere al concerto a un numero più elevato di spettatori.

«Purtroppo quest’anno il Comune di Biella, che da sempre sostiene il nostro concerto di beneficenza, non ha potuto mettere a disposizione dell’evento il Teatro Sociale, storico palco del Biella chiAma Gospel», dichiara Mario Silvagni, Presidente della OdV. «La nuova collocazione ha tuttavia portato aspetti positivi, come un numero maggiore di posti da mettere a disposizione di un pubblico sempre caloroso e affezionato. Invitiamo comunque a tenersi aggiornati sul concerto e sulla prenotazione degli ingressi tramite i canali social, Facebook e Instagram, del Biella Gospel Choir». E continua: «Ci teniamo a ringraziare anticipatamente tutti gli amici che sostengono questa iniziativa di beneficenza, oltre ovviamente ai coristi e al direttivo di FederGospel, a Sportivamente, Vedovoci e il Comune di Biella».