A “I Tessuti della Creatività” il debutto di "Viaggio nell'Ottocento"

Nella serata di venerdì 20 ottobre, all'evento “I Tessuti della Creatività”, dedicata al "saper fare biellese" tessile, eccellenza nazionale, ha fatto il suo debutto anche il neonato gruppo storico "Viaggio nell'Ottocento".

"Siamo amici tutti fortemente accomunati dal gusto del bello e dall'amore per la storia - spiega la Presidente Elisa Bonessio - . I nostri abiti, magistralmente realizzati dalle sartorie di Marcella Rossetti e di Samanta Filippi, si rifanno fedelmente ai figurini di moda dell'Italia pre unitaria, studiati sulle riviste d'epoca e contestualizzati grazie alla ricerca e al supporto di Giulia Ghisio e Danilo Craveia". Continua Elisa: "Puntiamo sulla sostenibilità, ed è così che il vecchio copriletto di seta damascata della bisnonna si trasforma in un fascinoso abito d'epoca, e le lenzuola in tela dei corredi, dal fondo dei guardaroba riprendono vita convertendosi nella biancheria celata sotto le crinoline. E quando viene a mancare il tessuto d'antan, integriamo con stoffa delle aziende locali, che proprio nell'Ottocento affondano le loro radici".

L'obiettivo? Conclude la Presidente Elisa Bonessio: "Diffondere cultura e storia: portare sul territorio biellese l'attenzione su di noi per rifletterla sui siti che visitiamo. Per animare palazzi, vie e contesti ottocenteschi o comunque di rilevanza storica, molto spesso sottovalutati".