Valdilana, “Il Cine Teatro Giletti cambia abitudini”

Il Cine Teatro Giletti di Valdilana rinnova la proposta e porta in scena l’Arte e la Cultura.

In seguito alla flessione post pandemia che ha toccato da vicino tutte le sale cinematografiche, il Cine Teatro Giletti, ha dovuto affrontare un sostanzioso calo del pubblico dovuto anche allo svilupparsi di piattaforme alternative, digitali per la visione di film, documentari, spettacoli teatrali e musicali.

La struttura, gestita in convenzione con il Comune di Valdilana da una cordata di tre associazioni (Il Prisma, Atelier e Carovana), si sta impegnando per garantire la continuità del servizio pubblico nonostante le poche entrate e le considerevoli spese che in parte vengono sostenute dallo stesso Comune.

Il cambio epocale a cui abbiamo assistito negli ultimi 3 anni ha influenzato le abitudini e le preferenze di visione della gente. Così, anche per “il Giletti” è arrivato il momento di cambiare. Per affrontare questa sfida, l'approccio è stato quello di trasformare i punti deboli in punti di forza identificando un target non generalista ma di interesse ed evitando così di competere con la proposta dei grandi multisala.

Questa scelta permetterebbe di abbracciare una potenziale utenza di interesse entro un raggio di 20 minuti di auto da Valdilana, toccando Borgosesia e Cossato. In seguito a tutte queste valutazioni è stato deciso che la nuova programmazione dedicherà il venerdì agli appassionati di cinema d’autore (e non solo) con il “CineFood, il cinema da degustare”, un ciclo di retrospettive selezionate da Fabio Cancelliere, esperto di Cinema e operatore didattico del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Ogni mese verrà proposta una tematica che si svilupperà con 4 o 5 titoli, a seconda dei weekend del mese, toccando i capisaldi fondamentali e imperdibili del cinema d’autore. Tutto ciò avverrà attraverso una formula contemporanea che prevede tre momenti.

Primo momento: l’esperto di cinema presenterà il film in programma raccontando cenni storici, retroscena e aneddoti curiosi, poco conosciuti e difficilmente reperibili in rete: “Cosa rispose il regista Werner Herzog durante le riprese del film Fitzcarraldo, agli Indios che gli chiesero di poter uccidere l’attore protagonista Klaus Kinski? Quale espediente adottò Robert De Niro per entrare meglio nella parte del protagonista di Taxi driver?”

Secondo momento: proiezione del film Terzo momento: al termine della proiezione sarà possibile trattenersi insieme all’esperto di cinema per un momento di convivialità e di confronto che si potrà arricchire di un piccolo servizio di degustazione di prodotti del territorio all’esterno della struttura.

La programmazione del sabato, invece, sarà così diversificata: il primo sabato di ogni mese sarà dedicato alla proiezione di film nuovi (in replica la domenica), mentre negli altri sabati l’attenzione verrà spostata su teatro e musica con una proposta selezionata di spettacoli teatrali e concertini musicali di qualità.

Domenica 5 novembre, ore 16:30 verrà presentato ufficialmente il nuovo programma attraverso un evento dal titolo “Il Cine Teatro Giletti cambia abitudini”.

Durante l’evento, oltre ad un piccolo concerto a cura della compagnia teatrale “Carovana”, verranno illustrati i risultati del lavoro di ricerca-azione effettuato sul territorio attraverso un questionario sulle preferenze del pubblico.