L'artista Rizek realizza un murales in centro città a Biella, lascerà il segno?

Biella città creativa, ma il condomino che l'altra sera a Biella tra via Orfanotrofio e via Italia si è visto disegnare un'opera sul muro del palazzo, non ha certamente accolto con favore l'accaduto, tanto è vero che sul posto è anche arrivata la Polizia per sedare gli animi che erano piuttosto agitati. Quello che questo signore non sapeva, era però che davanti a lui, aveva Kris Rizek, uno degli artisti che espone al Piazzo alla mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”.

"Questo signore quando mi ha visto si è avvicinato molto arrabbiato, con una pala in mano, ma ci mancherebbe - racconta l'artista - , capisco che non fosse molto contento lì per lì, tanto è vero che gli ho detto che se avesse voluto l'avrei cancellata. Poi sono arrivati dei ragazzi che erano lì vicino richiamati dai toni alti della discussione, hanno cercato di difendermi e non hanno fatto però altro che arrabbiare ancora di più". L'artista ha poi aggiunto che le suo opere vogliono avere un valore sociale, ed è per questo che non sceglie, come è accaduto in questo caso, un muro pulito, ma uno in cui ci siano già delle scritte, proprio per abbellirlo, per lasciare un segno, un valore aggiunto.

Quello che il condomino non sapeva nemmeno, era anche il sindaco Claudio Corradino, il giorno dell'inaugurazione della mostra, aveva detto che gli artisti che esponevano alla mostra avrebbe potuto cercare di abbellire la città, realizzando appunto delle opere come ha fatto Rizek.

Tra le sue ultime opere, solo per citarne alcune, ci sono il murales della legalità in via Falcone e Borsellino a Bari. Si tratta di un murales realizzato per conto della UIL (Unione italiana del lavoro) Puglia in memoria di tutte le vittime delle mafie nei luoghi di lavoro. Ma le sue opere sono un po' ovunque, come anche a Barcellona.

Realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la sua società strumentale Palazzo Gromo Losa s.r.l., in collaborazione con il Comune di Biella e Arthemisia e con main sponsor Biver Banca – Gruppo Banca di Asti, la mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” al Piazzo sarà visitabile fino al 1°aprile.