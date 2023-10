Oasi Zegna: cade in bici nei pressi del Rifugio Piana del Ponte, interviene il Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino stazione di Valle Mosso nella giornata di oggi domenica 22 ottobre all'Oasi Zegna, intorno alle 13, nei pressi del Rifugio Piana del Ponte in aiuto di una donna caduta in bicicletta.

La donna era assieme al marito e stava percorrendo il tratto tra il Rifugio Piana del Ponte e la casa del pescatore, quando ha perso l'equilibrio, e in seguito alla caduta non era più in grado di proseguire a bordo della due ruote.

Per questo motivo marito e moglie hanno chiamato il 112 che ha inviato il Soccorso Alpino, in quando la strada dove si trovavano i coniugi essendo sterrata non permetteva l'arrivo di ambulanze.

Fortunatamente la donna dovrebbe essersela cavata con qualche graffio e qualche lussazione e una volta arrivata al Bocchetto Sessera ha preferito raggiungere il pronto soccorso a bordo della propria automobile. Marito e moglie erano di Alessandria.