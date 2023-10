Fumo e fiamme da una sauna a Cravacuore, intervengono i Vigili del Fuoco

Allarme incendio, nella tarda serata di ieri sabato 21 ottobre a Crevacuore, dove da una sauna che si trovava in una struttura ricettiva hanno iniziato ad uscire fumo e fiamme.

La prontezza del proprietario che è intervenuto per spegnere il fuoco ha evitato il peggio, e non sembra che l'appartamento nel qualche la sauna si trovava abbia riportato danni. In seguito a una chiamata del 112 sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la struttura e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.