"Un sasso per un sorriso" c'è anche a Vigliano, Federica è nel gruppo.. ecco alcune foto....

Si chiama "Un sasso per un sorriso". Il gruppo di persone che partecipano a questa iniziativa, che ha come scopo proprio quello di donare un sorriso, è sempre più grande. E tra loro c'è anche Federica Paganello di Vigliano.

In che cosa consiste "Un sasso per un sorriso"? Chi fa parte del gruppo disegna o scrive frasi carine sui sassi, gli fa una foto, la posta nel gruppo Facebook, quindi li lascia magari vicino a una panchina, a un gioco del parco, ovunque insomma, basta che sia visibile. E se la persona che lo trova ha Facebook sarebbe carino che postasse la foto del sasso e lo rimettesse in viaggio lasciandolo in un altro posto in modo che possa essere trovato da altre persone per donare il sorriso anche a loro. Dietro a ogni sasso c'è scritto : "Un sasso per un sorriso originale" Gruppo Facebook. Buon divertimento". I sassi possono anche essere nascosti e cercati come una vera "caccia al sasso" alcuni iscritti al gruppo le organizzano.

Federica è entusiasta di fare parte del gruppo. E in questi giorni ha iniziato a disegnare sassi a tema Halloween. "Faccio l'insegnante e tante volte lascio qualche sasso anche nell'area della scuola. E' bellissimo vedere quando i bimbi li trovano, i sorrisi che fanno. Ormai è un mio hobby. Mi rilassa. Faccio 5 o anche 7 sassi al giorno. Mi diverto io e rendo allegri gli altri, cosa vuoi di più?".