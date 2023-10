Il Comune di Biella assume un collaboratore tecnico manutentivo e uno amministrativo

Il Comune di Biella ha pubblicato due bandi per l'assunzione di altrettante figure.

Il primo concorso pubblico per soli esami è per la copertura di un posto di Collaboratore Tecnico Manutentivo – profilo di ruolo “Manutentore aree verdi” – Area degli Operatori esperti (ex Esecutore Tecnico Specializzato – cat. B) – a tempo pieno e indeterminato. Al Collaboratore Tecnico Manutentivo - profilo di ruolo “Manutentore aree verdi” sono richieste le conoscenze delle procedure inerenti ad attività di carattere tecnico-manutentivo, sulla base di direttive e documenti di massima, per interventi di manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente, con eventuale impiego di apparecchiature complesse; delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza di base della lingua inglese. Inoltre sono richieste la capacità di esecuzione di interventi specializzati, in relazione alle proprie competenze tecniche e l’abilità nello svolgere piccoli interventi di manutenzione finalizzati al mantenimento degli impianti, degli arredi e del verde. E le capacità comportamentali idonee al ruolo da ricoprire.

Il bando di concorso è pubblicato sul Portale del reclutamento inPA ed è pubblicato altresì all’Albo Pretorio on line del Comune di Biella e sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” – “Concorsi”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online predisposto, previa lettura del bando di concorso. La registrazione, la compilazione e l’invio e della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 02/11/2023.

La prova teorico-pratica si svolgerà in presenza con l’utilizzo di strumenti informatici, digitali e tecnici (messi a disposizione dal Comune di Biella) il giorno 15/11/2023 alle ore 15:00 presso la Palestra comunale annessa alla Scuola Media Villaggio Lamarmora Biella – Via Trivero n. 5.

Il secondo bando di concorso pubblico è per un Collaboratore Amministrativo - profilo di ruolo “Assistente amministrativo”, per cui sono richieste la conoscenza delle principali normative e procedure alla base del lavoro amministrativo nella Pubblica Amministrazione atte allo svolgimento di attività di natura amministrativa di supporto; delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza di base della lingua inglese. Inoltre dovrà essere capace di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro assegnate; operare processi e metodologie di elaborazione, organizzazione e controllo di dati ed informazioni mediante l’impiego.

e le capacità comportamentali idonee al ruolo da ricoprire.

Il bando di concorso è pubblicato sul Portale del reclutamento inPA ed è pubblicato altresì all’Albo Pretorio on line del Comune di Biella e sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” – “Concorsi”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online predisposto, previa lettura del bando di concorso. La registrazione, la compilazione e l’invio e della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 02/11/2023.

La prova teorico-pratica si svolgerà in presenza con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali (messi a disposizione dal Comune di Biella) il giorno 15/11/2023 alle ore 09:00 presso la Palestra comunale annessa alla Scuola Media Villaggio Lamarmora Biella – Via Trivero n. 5.