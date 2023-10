La Fondazione Marazzato sarà ad auto e moto d’epoca con mezzi storici, realtà virtuale e i nuovi corsi di formazione sui camion d’epoca

In attesa dell’ultimo porte aperte, in programma il 4 e 5 novembre prossimo e dedicato ai mezzi militari, che chiuderà il ciclo degli eventi “casalinghi”, la Fondazione Marazzato parteciperà alla fiera internazionale Auto e Moto d’Epoca 2023, in programma nell’area espositiva di Bologna Fiere dal 26 al 29 ottobre.

Nel doppio stand B3-B4 allestito all’interno del padiglione 25 saranno esposti due veicoli della collezione, il furgone Lancia Jolly e l'autocarro Fiat 18P, quest’ultimo protagonista dell’esperienza interattiva della guida simulata che i visitatori potranno sperimentare grazie ai visori per la Realtà Virtuale e a un nuovo video.

Nell’area esterna della Fiera sarà invece esposto il Fiat 682 Supercortemaggiore, l’ultimo dei fiori all’occhiello della Collezione tornato pochi mesi fa ad aggiungersi alla schiera di oltre 250 mezzi che la compongono al termine di un lungo restauro.

Alcuni materiali illustrativi informeranno sull’attività della Fondazione Marazzato, costituita quest’anno, che gestisce direttamente la Collezione stessa e che con l’occasione annuncerà ufficialmente, tra le altre, un’iniziativa particolarmente gradita agli appassionati di mezzi d’epoca.

Con la fine dell’anno, nel complesso di Stroppiana (VC) che ospita la Collezione e fa da sede alla Fondazione, prenderanno infatti il via i nuovi corsi di formazione sui mezzi storici che includeranno corsi di guida di veicoli d’epoca.

I corsi saranno suddivisi in 3 livelli a seconda del target di riferimento: il primo sarà un corso teorico della durata di una giornata, tenuto dal giornalista ed esperto di veicoli storici Massimo Condolo, la cui prima edizione sarà organizzata già entro la fine del 2023.

Il secondo livello prevede invece due mezze giornate: alla parte di formazione teorica seguirà un secondo appuntamento dove sarà possibile “prendere il comando” e guidare i mezzi messi a disposizione dalla Fondazione in collaborazione con l’associazione 4 Assi Più, fondata alcuni anni fa da Carlo Marazzato, il creatore della Collezione scomparso nel 2022, alla cui memoria è stata intitolata la Fondazione Marazzato.

Il terzo livello è invece concepito come una vera e propria attività di team building riservata ad aziende e professionisti, che comprenderà anche visite guidate della Collezione. Per entrambi i livelli del corso di guida sarà ovviamente richiesto il possesso di patente C in corso di validità.