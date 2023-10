La grande fuga dei medici: nel 2022 oltre 330 medici hanno lasciato gli ospedali piemontesi

E' Anaao Assomed a fornire questi cifre e a lanciare l'allarme, attraverso la segretaria regionale Chiara Rivetti . "Molti medici stanno smettendo di veder l’ospedale come un bel posto dove lavorare e passare gran parte del tempo. Nonostante abbiano iniziato la professione con passione ed entusiasmo, sopportato nel corso degli anni sacrifici e rinunce, in molti si stanno disinnamorando del lavoro. E questo deve preoccupare tutti". I dati forniti dal sindacato dei medici sono "al netto dei pensionamenti e delle dimissioni rassegnate per poi però rientrare nel Sistema Sanitario pubblico ma in un'altra ASL".

"I numeri sono sovrapponibili al 2021, quando si erano dimessi 331 colleghi, il 27% in più del 2020. Se nel 2021 avevamo giustificato l’incremento attribuendolo a un possibile scivolamento al 2021 di coloro che avevano programmato le dimissioni nel 2020 e poi erano rimasti in servizio per aiutare a gestire l’emergenza Covid, ora non è più così", viene sottolineato da Anaao. Quasi un medico al giorno in Piemonte sceglie di licenziarsi. Di questi 332, in 40 si sono dimessi per andare a lavorare nella medicina convenzionata: 10 sono pediatri che hanno scelto di lavorare come pediatri di libera scelta; 10 hanno optato per la medicina di famiglia e 18 sono diventati specialisti ambulatoriali. "Questo dato è in crescita negli anni: erano 35 nel 2021, 22 nel 2020 e 23 nel 2019", sottolinea Anaao.