A Verrone il Comune pubblica il bando per le borse di studio

Il Comune di Verrone ha pubblicato il nuovo bando per le borse di studio. In particolare, sono rivolte agli allievi della primaria, iscritti a un corso di laurea, corso di laurea breve (o csd LAUREA DI PRIMO LIVELLO, con possibilità di accedere agli anni integrativi) o chi ha un diploma di scuola secondaria di 2° grado.

I partecipanti devono risiedere nel Comune di Verrone da almeno un anno dalla data del conseguimento del titolo; le domande di assegnazione, corredate dalla fotocopia del titolo conseguito o fotocopia del certificato sostitutivo o da autocertificazione, andranno presentate al Comune di Verrone entro il 31 ottobre 2023

Qualora un richiedente della borsa di studio relativa al corso di laurea avesse in precedenza ottenuto dal Comune di Verrone lo stesso beneficio per il corso di laurea breve, verrà erogata unicamente la differenza risultante tra l’erogato e l’erogabile per la votazione riportata alla data della nuova domanda; i premi, unicamente in caso di mancanza di disponibilità finanziarie, verranno assegnati sulla base di graduatorie separate per le diverse categorie stilate e riparametrate dalla Giunta Comunale. Verranno altresì prese in considerazione, con gli stessi criteri di cui sopra, le domande relative agli scolastici 2021/2022 e 2020/2021 per cui lo studente non aveva presentato domanda, nel limite delle disponibilità residuali di Bilancio.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (015/5821032 int. 2).