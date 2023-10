Convocazione congiunta II e III Commissione in Comune a Biella per parlare di opere pubbliche

Su iniziativa del presidente della III Commissione Edoardo Maiolatesi, di concerto con il presidente della II Commissione Gianni Ferrari, è stata indetta una Commissione Consiliare straordinaria per proseguire nella periodica illustrazione dell’avanzamento dei lavori relativi al Piano Triennale Opere Pubbliche.

La Commissione si riunirà alle ore 18 di lunedì 23 ottobre 2023 nell’aula consigliare di Palazzo Oropa. “Si tratterà di un incontro importante in cui i consiglieri potranno essere edotti dei passi in avanti fatti in questi ultimi mesi – spiega il presidente della III Commissione Edoardo Maiolatesi -. Questi punti sono importanti per lo sviluppo della città e nell’occasione saranno presenti, oltre agli amministratori, anche i dirigenti che potranno illustrare i vari step compiuti”.

La seduta sarà pubblica.