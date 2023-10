Chiesti 16 anni di carcere per l'uomo che ha ucciso Falcetto

16 anni di carcere. E' la richiesta del Pm per Benedetto Bifronte, 62 anni, l'uomo che lo scorso 13 dicembre ha aggredito e ucciso il medico e chirurgo biellese, Giorgio Falcetto all'uscita del pronto soccorso del Policlinico San Donato di Milano dove lavorava il medico chirurgo.

Il processo è in pieno svolgimento in questi giorni a Milano, con rito abbreviato e quindi in camera di consiglio davanti al giudice dell’udienza preliminare. E per effetto del rito, alla pena massima prevista viene applicato uno sconto di pena di un terzo, che determina una condanna complessiva, appunto, di sedici anni di reclusione partendo dai 24 anni previsti.

La sentenza è attesa a giorni.