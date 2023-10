L'itis di Biella al Maker Faire di Roma con VirtualProSkills

I docenti dell'Itis prof.sa Alessia Baldin e prof. Giuseppe Aleci con Martina Cracco e Giada Marzolla della 3B Informatica sono alla Maker Faire di Roma.

Da ieri venerdì 20 ottobre, fino a domani, domenica 22, i rappresentanti della scuola più grande di Biella sono alla kermesse Maker Faire Rome 2023 The European edition, con il loro progetto VirtualProSkills.

VirtualProSkills è un progetto innovativo realizzato dalla scuola ITIS Q. SELLA di Biella e che ha coinvolto insegnanti e studenti.

In che cosa consiste? VirtualProSkills permette ai ragazzi di esercitarsi e sostenere prove di qualifica attraverso la realtà virtuale. Utilizza questa tecnologia per simulare ambienti professionali, consentendo un'esperienza pratica nei settori come la meccanica e l'ambito alberghiero, compresi cucina, sala e ricevimento. Tra le note positive ci sono anche quella di evitare sprechi.

Il visore Oculus Quest è lo strumento principale, offre un'esperienza VR wireless con rilevamento dei movimenti delle mani. Oggetti reali sono integrati tramite la stampa 3D, consentendo agli studenti di interagire con essi. Il progetto copre vari settori professionali, promuovendo simulazioni realistiche e l'integrazione potenziale di ChatGPT per un'interazione avanzata.