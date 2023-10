BON TON TEEN, il Bon ton per teenager e l'arte della conversazione

Anche la conversazione nel tempo ha acquisito nuovi stili per attualizzare le regole di galateo ai giorni nostri, il che non significa non ce ne siano più.

Il bon ton ci fornisce gli strumenti per parlare con tutti e in ogni occasione mantenendo stile e personalità.

Intanto, specialmente se non conosciamo bene chi abbiamo di fronte è meglio scegliere argomenti che non creino imbarazzi o scontri, quindi evitare politica, religione, finanza, aspetto fisico, qualora fosse il nostro interlocutore a portarci su questi terreni sconnessi, meglio limitarsi all’ascolto e appena possibile prendere in mano la conversazione e condurla altrove.

Evitate anche il gossip, non è certo sinonimo di stile fare il taglia e cuci delle vite degli altri, qui si potrebbe aprire un capitolo esteso che esula dal bon ton, ma forse dovremmo imparare a guardare alle vite altrui almeno con lo stesso esercizio di indulgenza che applichiamo alle nostre.

Cercate di usare un tono comprensibile e non aggressivo quindi evitate di parlare sottovoce, ma anche di urlare. Il galateo antico prescriveva di non gesticolare e di usare sempre lo stesso tempo e tono, oggi i gesti e i cambi di ritmo nella conversazione, sempre se curati dalla gentilezza, sono concessi, io direi graditi, favoriscono l’attenzione e danno forza agli argomenti.

Parlare è un arte che si costruisce negli anni e si arricchisce di vita e conoscenze, ma la vera arte è tacere, questo è il cuore del bon ton nella comunicazione: l’ascolto.

L’ascolto attivo prevede empatia, altrimenti è solo silenzio distratto, ascoltare prevede la volontà di conoscere l’altro e i suoi pensieri, di metterlo in primo piano e di far fare un passo indietro alla nostra vanità.

Riflettete sul presente e vi accorgerete che tutti si “parlano addosso” social, vita reale, tv, tutti parlano, ognuno per i fatti propri convinti che chi urla di più vinca qualcosa e in questa continua cacofonia incontrate qualcuno che tace, ascolta, commenta per comunicarci che sta partecipando attivamente al nostro racconto è come una ventata di aria fresca, un bicchiere di acqua pulita

Saper ascoltare significa anche darci tempo per pensare e valutare come intervenire nel prosequo della conversazione, qualche parola in meno e qualche contenuto in più ai nostri tempi è rivoluzionario, ma non è forse rivoluzionario anche parlare di buone maniere e bon ton?