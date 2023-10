Biella, provvedimenti viabilistici in Via Pollone: manutenzione del verde.

Per eseguire lavori di taglio piante sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori e movieri, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, in via Pollone dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 da mercoledì 25 ottobre a venerdì 27 ottobre 2023 (con area ingombro 400 m2).

Nel tratto interessato dai lavori sarà istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e, se necessita, il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri (no semafori).