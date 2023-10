Guerra in Ucraina, Saracco: "Gli ingegneri del Politecnico a disposizione per accompagnare la ricostruzione"

Torino in prima fila per la ricostruzione dell'Ucraina. Sono tante, le tessere che compongono un mosaico in cui - fermo il rilievo internazionale - la partecipazione sabauda sarà notevole.

Se ne parlerà infatti in occasione di Reconstruction of Ukrain, il webinar che si terrà durante la tre giorni di discussione (dal 24 al 26 ottobre), organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, che ha sede a Torino e FederCamere.

Il Politecnico e il ruolo dei suoi ingegneri

Nella tre giorni di dibattito, tra le tante tematiche, si discuterà anche di come - a quasi due anni dallo scoppio del conflitto in Ucraina - si stiano dipandando le prospettive per la ricostruzione. E Torino potrebbe essere in prima fila grazie al Politecnico di Torino e i suoi ingegneri.