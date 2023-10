Grandine? Cosa fare, la parola dell'esperto

Questo periodo estivo è stato caratterizzato da fenomeni temporaleschi di forte intensità con grandinate di dimensioni eccezionali che vedremo sempre più frequenti e distruttive in futuro . Può succedere che questi eventi colpiscano la nostra auto quindi bisogna capire come intervenire per ripristinare al meglio i danni causati sulla carrozzeria e sui cristalli che sono ormai elementi strutturali delle vetture di ultima generazione. Se non si è assicurati è inutile dire che l'importo del danno è totalmente a carico del danneggiato mentre in caso di copertura assicurativa ci sono alcuni passaggi fondamentali da sapere e verificare assolutamente.

In primis controllare il valore assicurato per evitare sorprese in caso di liquidazione del danno , ad esempio un valore assicurato di 2000 euro su un danno di 4000 implica una liquidazione di metà della cifra della riparazione. Altra cosa fondamentale sono tutte le clausole da leggere con attenzione : franchigie, degrado sui ricambi, centri di riparazione in convenzione ecc... troppo spesso siamo convinti di essere ben assicurati quando in realtà non è così quindi quando le polizze delle auto sono in scadenza vanno rinnovate con la certezza di avere una buona copertura ed evitare sorprese.