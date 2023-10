Valdigne Triathlon protagonista nelle gare di fine stagione! FOTO

Sabato 14 ottobre a Desenzano si è disputato il Triathlon Sprint del lungo WE di gare, al femminile 9^ posto assoluto e argento tra le S1 per Erica Maculan.

Tra gli uomini molto bene Marco Lorenzon, 5^ assoluto; 18^ assoluto Giacomo Mazzolin seguito, con il 10^ posto tra gli S2 da Leonardo Vairetto.

Sempre nella località gardesana domenica 15 ottobre si è disputato lo storico e molto partecipato evento del Triathlon di Desenzano su distanza Olimpica. Per gli atleti verde-turchese-oro in gara il casalese Edoardo Mazzucco che con una run finale tra i migliori conquista il 17° posto assoluto e il 5° posto tra gli S1.

A Savona si è disputato l’ormai classico Triathlon di Savona, organizzato dall’omonima società ligure, gara molto positiva per il torinese Gabriele Verdoja che ottiene il 18^ posto nell’assoluta maschile e l’argento tra gli M1, ottime gare per il vigevanese Andrea Gangi (6^ tra gli M3) e del biellese-valsesiano Andrea Mattiazzo (13^ tra gli M1).

Sempre domenica 15 ottobre in Turchia ad Alanya si è disputata l’European Cup, dove la lecchese Carlotta Bonacina è stata tra le protagoniste, nonostante una piccola caduta in bici senza conseguenze le abbia pregiudicato un risultato decisamente migliore, per lei 12^ posto finale (con una frazione di nuoto top), bella prestazione anche per la padovana Francesca Crestani ha conquistato un ottimo 17^ posto con una seconda e terza frazione eccellenti.

Anche al di là del confine orientale, in Istria, splendono i colori di Valdigne Triathlon nel molto partecipato Iron Man 70.3 di Porec (Croazia), 30^ posto, nella cat 35-39, con un crono eccellente, l’aostano Fabio Conti che conferma un netto miglioramento di risultati nelle ultime gare, ancora una volta Finisher in una gara del prestigioso Circuito IM sulle lunghe distanze il biellese Alberto Belli in una gara resa dura dal tempo inclemente.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi negli ultimi appuntamenti di fine stagione.