Open Day SPB Monteleone Trasporti: vieni a provare a giocare con noi, sarà ospite Lucchetta!

Domani, sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà l’Open Day SPB Monteleone Trasporti. Il luogo dove si terrà l’Open Day sarà il centro commerciale Gli Orsi di Biella e sarà un modo per conoscere lo sport che porterà a Biella tantissimi campioni tra qualche giorno. Per l’occasione sarà presente una delle figure più conosciute da tutto il mondo della pallavolo nazionale e internazionale: Andrea Lucchetta. Lucchetta sarà presente durante la mattinata per giocare con tutti i bambini e per sponsorizzare la Del Monte® Supercoppa SuperLega, che si terrà a Biella il 31 di ottobre e il primo di novembre.

Si tratta di un modo per stare tutti insieme in un ambiente allegro e vivace come quello sportivo. La SPB Monteleone Trasporti è una società in crescita sul territorio, nonché l’unica di pallavolo maschile del biellese. L’accesso è libero a tutti coloro che vogliono provare uno sport nuovo, in particolare a tutti i bambini e ragazzi di Biella!

Non vediamo l’ora di incontrarci sabato mattina, in attesa dell’evento dell’anno: la Del Monte® Supercoppa SuperLega, che riunirà le quattro migliori squadre italiane! Tutti i campioni saranno a Biella ad aspettarvi, vuoi far parte anche tu di questo bellissimo movimento? Ti aspettiamo sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30 al centro commerciale Gli Orsi!