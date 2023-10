Dove andare nel Biellese questo fine settimana? eBike Biella consiglia Casto e Monte Marca, FOTO

Salita da Vigliano affrontando i singler trek del Casto che normalmente si percorrono in discesa... al contrario! Percorso impegnativo ma piacevole. Raggiunto Pratetto ultimo strappo fino al Bocchetto per proseguire seguendo la strada bianca fino al laghetto artificiale dietro Bielmonte. Ultimo sorzo la salita verso il Monte Marca lungo la pista del Cerchio. Per la discesa si affronta la prima parte della "Buca" per deviare verso il Piazzale due. Poi ci sono due opzioni: una "cattiva" che porta direttamente al Bocchetto, l'altra più facile che torna alla strada bianca percorsa in salita e solo dopo al Bocchetto.

Da affrontare sempre con attenzione il passaggio con corda fissa lungo il sentiero che riporta a Pratetto. Poi la "direttissima" è super divertente anche se in questo periodo è penalizzata dal fondo coperto di foglie. Concludiamo lungo il sentiero che conduce a Tollegno (palestra di roccia) sul quale persistono due grosse piante cadute di traverso. Il passaggio è possibile anche se un po' complicato.

Chiudiamo con 43,12 km 1.467d+ in 3h42m

