Regione Piemonte, Presentato il Documento Economia Finanza Regionale

“La Giunta regionale continuerà per il futuro a favorire la vita dei piemontesi che hanno deciso e decideranno di vivere in montagna, attraverso politiche che tengano in grande considerazione ambiente, sostenibilità e qualità della vita”.

Lo ha ribadito l’assessore Fabio Carosso durante l’illustrazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr) in terza Commissione, presieduta da Claudio Leone. Nello specifico sono circa 12 milioni i fondi regionali, 119 quelli europei (Feasr) e 24 quelli nazionali (Fosmit).

Per quanto riguarda il comparto forestale, è stato evidenziato come per l’area del Piemonte Sud proseguirà l’opera di valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Per delucidazioni sono intervenuti Mauro Fava (Fi) e Angelo Dago (Lega).

Commercio e turismo L’assessore Vittoria Poggio ha poi illustrato il Defr per le materie di sua competenza: commercio e turismo. Come spiegato, l’obiettivo primario è quello di creare innovazione e sostegno soprattutto per le piccole e medie attività commerciali, già messe a dura prova dalla crisi e dalla grande distribuzione. L’assessore ha sottolineato come il commercio rivesta una forte valenza sociale per mantenere in vita i centri storici e le periferie. Proseguirà inoltre l’utilizzo dei Distretti urbani del commercio (Duc), per i quali nel 2023 sono previsti 8 milioni di euro.

L’assessore Poggio ha quindi illustrato il Defr per il turismo, giudicato asse portante per lo sviluppo economico del Piemonte. “Punto di forza da cui partire è la governance del sistema regionale delle diverse componenti locali. L’obiettivo è adeguare la competitività turistica agli scenari attuali, puntando essenzialmente sulla promozione integrata delle nostre eccellenze, per attrarre più flussi di visitatori provenienti dalle altre regioni e dall’estero” ha detto l’assessore. Sono intervenuti Fava, Carlo Riva Vercellotti (Fdi) e Valter Marin (Lega).

Movimenti migratori L’assessore Maurizio Marrone ha ribadito che per le iniziative riservate agli emigrati piemontesi sono disponibili 295milla euro, dei quali 120mila destinati alle varie associazioni, oggetto di una revisione al fine di appurare quelle ancora in attività. Sono confermati 18mila euro per i due storici musei, quello dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo di Frossasco (To) e quello di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo (Vco).

L’assessore ha anche annunciato un duplice stanziamento speciale nazionale di 100mila euro per il primo e di 200mila per il secondo sito museale. Tra i diversi interventi, 15mila euro verranno infine stanziati per le iniziative legate al cinquantesimo anniversario del Monumento dedicato ai piemontesi nel mondo di San Pietro in Val Lemina (To). “Vogliamo favorire turismo degli originari del Piemonte sparsi nel mondo, che vogliono conoscere la terra delle loro radici” ha concluso Marrone.

Abbattimento cinghiali. La Commissione, in seduta legislativa, ha poi incardinato la proposta di legge di Raffaele Gallo (Pd) sulla sicurezza pubblica per l’abbattimento dei cinghiali nelle ore notturne e sul relativo trasporto delle carcasse. Come ha spiegato il presentatore, vengono identificati i punti in cui collocare apposite postazioni per il tiro, eventualmente dotate di strutture sopraelevate, definendo le modalità di accesso e l’utilizzo delle stesse. Vengono poi specificate le modalità di trasporto degli animali morti per evitare ogni possibile percolazione di fluidi biologici, in particolare di sangue, soprattutto nell’ottica di prevenire la diffusione della Peste suina africana. Sono stati scelti i relatori: Paolo Ruzzola (Fi) per la Maggioranza, e Gallo per l’Opposizione. Il testo verrà inviato all’esame del Consiglio delle autonomie locali (Cal) e ci sarà tempo sino al prossimo 10 novembre per le consultazioni online. Sono intervenuti Leone, Dago, Fava e Ruzzola. Quest’ultimo ha espresso diverse criticità verso l’articolato.