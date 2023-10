Il PD Biella organizza per oggi venerdì 20 ottobre alle ore 18 un momento di riflessione in sede in via Trieste angolo via Piave per discutere di migranti, li legge italiana, di proposte europee, di percorsi che già ci sono nei nostri comuni e di nuove gravi situazioni nei cpr.

L'iniziativa vuole essere da parte del PD un'occasione per costruire nuove riflessioni e progettazione. Interverranno Daniele Albanese, l'On. Matteo Mauri, Mario Carli.