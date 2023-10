Centri estivi senza barriere, Buongiorno Biella: "Biella può fare ancora di più"

La prima delle 4 serate organizzate da Buongiorno Biella ha affrontato un tema forse di nicchia, ma importante per molte famiglie. “Centri estivi senza barriere” il titolo della serata, aperta da Pierangelo Garizio, presidente dell’associazione, che l’ha definita come un incontro tra cittadini che vogliono partecipare attivamente per migliorare la città in cui vivono: “per noi la vera politica è questa, gli schieramenti arrivano dopo”. “Ci dichiareremo soddisfatti solo se nei centri estivi 2024 l’accoglienza di persone disabili avrà fatto dei passi avanti rispetto all’estate 2023” ha esplicitamente affermato in apertura il moderatore Marco Marangone.

Una fotografia in chiaroscuro quella descritta nei primi due interventi. Roberta Bacchi, responsabile di servizi educativi, nel presentare normative e questioni operative, ha concluso sottolineando che “includere una persona disabile non significa innanzi tutto garantirle un operatore di supporto, ma accoglierla nella vita del gruppo. L’operatore deve quindi essere inserito nello staff del centro estivo”. Le ha fatto eco don Simone Rocco, responsabile della pastorale giovanile della diocesi, che ha posto l’accento sul fatto che “la radice di molte difficoltà è una famiglia che rimane sola, che ha un famigliare disabile e proprio per questo rimane fuori dalla vita della comunità. Una accoglienza vera diventa allora molto difficile”.

Prendendo lo spunto da queste considerazioni, l’assistente sociale del Consorzio IRIS Sara Morino ha confermato che “è necessario far conoscere bene alle famiglie come muoversi e nei tempi giusti, in questo si potrebbe cercare di creare relazioni più strette anche per il tramite della scuola durante l’anno scolastico, per evitare che le famiglie si trovino poi a maggio impreparate”. Sul tema della difficoltà nel trovare persone formate che accompagnino i minori disabili nella vita di un’Estate ragazzi, Stefano Zucchi, direttore della Caritas Diocesana, ha suggerito la possibilità di “coinvolgere i molti giovani che durante l’anno svolgono attività di sostegno nell’ambito della scuola; allargare la partecipazione e la conoscenza anche ad altre persone potrebbe essere una strada da percorrere per rispondere bene a una realtà che non può essere vista sempre e solo come emergenza”.

Nel dibattito che è seguito a questo primo approfondimento sono tra gli altri intervenuti, presentando difficoltà e opportunità tratte dalla loro esperienza concreta sul campo, Don Filippo Nelva, Andrea Grometto, Paolo Robazza, nonché Germana Romano, sino a maggio dirigente del Comune di Biella e Marco Romano, presidente del Consorzio IRIS.

L’intervento dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Biella, Isabella Scaramuzzi, ha avuto il merito di mettere in luce un problema forse nascosto, ma qualificante per l’intera città. Non dimentichiamo, ha affermato, che “attualmente solo a Biella ci sono circa 30 minori stranieri non accompagnati. Nel 2024 potranno frequentare un centro estivo? Prepariamo per tempo la risposta, non lasciamoli soli”.

“È inclusione fare in modo che la famiglia possa scegliere liberamente in quale centro estivo iscrivere i propri figli, evitando di costruire centri estivi “specializzati” per minori disabili”, ha infine chiosato Gabriella Bessone, assessore alle politiche giovanili.