A Lessona arriva “Il vero Volley”: Vero Volley Monza al Palasport.

Avversario “rinomato” per il bonprix TeamVolley, che nella terza giornata del campionato nazionale di Serie B2 ospita, al Palasport di Lessona, il Vero Volley Monza . No, non si tratta della compagine dove militano Paola Egonu, Miriam Sylla e Alessia Orro (per fortuna nostra!), bensì della formazione Under18 dell’ambiziosa società brianzola. Giovanissime pallavoliste, che si fanno le ossa in Serie B sperando di ritagliarsi spazio – un giorno - nella “pallavolo dei grandi”. Primo servizio alle ore 20.30: il TeamVolley, dopo la bella vittoria di Busnago, vuole togliersi anche la prima soddisfazione stagionale davanti ai propri tifosi. Vero Volley ha conquistato finora tre punti, un collettivo che sarà prevedibilmente atletico e strutturato.

«Benché l’avversario sarà fisicamente simile a Busnago, noi proseguiamo sul nostro percorso di crescita individuale – afferma Matteo Preden, preparatore atletico delle Biancoblu - Dobbiamo esprimere la nostra prestazione, al di là di chi ci attende oltre la rete. È fondamentale, non ci sono accorgimenti particolari dal punto di vista fisico, solo la consueta preparazione tecnico-tattica. Stiamo lavorando sulla forza massimale, i dati dicono che la squadra è in forma. Non siamo ancora omogenee per caratteristiche individuali, ma tutte si stanno abituando ai nostri metodi. Il percorso è giusto, il lavoro paga sempre. Siamo a pieno regime, nel cuore della preparazione e puntiamo a dare il 100% in allenamento e in partita. Inizio a vedere cose interessanti a livello individuale e di gruppo, sul campo».

Aggiunge la banda Beatrice Biasin: «Sicuramente contro Vero Volley l’obiettivo sarà giocare una buona pallavolo, portando a casa dei punti. Dobbiamo partire dalla prestazione di sabato scorso, magari migliorando un po’ a livello di costanza all’interno dei vari set. I tre punti ci hanno motivato moltissimo, dandoci una grande spinta per andare in palestra e allenarci al massimo».

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Serie D

Sabato 21/10 – 17:00. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – SaFa 2000

Under18

Domenica 22/10 – 18:00. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Sammaborgo U18t

Under16

Domenica 22/10 – 10.30. Palestra “Bertinetti” di Vercelli

Azeta Disinfest S2M Volley – DE MORI TEAMVOLLEY