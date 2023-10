Da Miglietti Arreda sconti sui divani fino al 50%

Miglietti Arreda, in occasione dei nuovi arrivi che si potranno trovare negli showroom tra poche settimane, ha avviato una promozione all’interno delle sue sedi di Biella e di Gaglianico su tutti i divani in negozio: tutti i modelli sotto esposti, di grandi marchi e di altissima qualità, sono infatti scontati fino al 50%.

Divano 2 posti con chaise longue/isola, munito di movimento “relax” elettrico.

Composizione: microfibra lavabile anti-macchia, grigio.

Visibile nello store di Biella.

Divano dalle forme moderne e particolari, dotato di cuscini con sedute in memory.

Composizione: Tessuto lavabile bianco e marrone.

Scontato del 50%. Visibile nello store di Biella.

Divano 4 posti a semi-angolo, con puff incluso.

Composizione: Tessuto beige e cuciture arancioni.

Sconto del 50%. Visibile nello store di Biella.

Divano ad angolo, trasformabile in divano-letto con rete da 140 cm, con poggiatesta reclinabili.

Composizione: Microfibra idrorepellente e anti-macchia, grigio.

Visibile nello store di Biella.

Divano modulare, composto da 4 sedute differenti, scomponibili e ricomponibili a piacere.

Composizione: Tessuto, completamente sfoderabile, blu e multicolore.

Visibile nello store di Biella.

Set composto da divano 3 posti e divano 2 posti, con poggiatesta reclinabili.

Composizione: Tessuto sfoderabile bianco panna.

Visibile nello store di Biella.

Divano angolare con una seduta a movimento “relax” elettrico e poggiatesta reclinabili.

Composizione: Elementi in tessuto (marrone, beige) ed elementi in pelle (arancione).

Scontato del 50%. Visibile nello store di Biella.

Divano angolare con poggiatesta reclinabili.

Composizione: Vera pelle, bianco.

Visibile nello store di Biella.

Divano lineare “Daisy” con puff, lunghezza 230 cm.

Composizione: Tessuto anti-macchia idrorepellente arancione e verde.

Visibile nello store di Biella.

Divano ad angolo 5 posti, sfoderabile.

Composizione: Tessuto viola e righe.

Visibile nello store di Gaglianico.

Divano ad angolo, 5 posti, sfoderabile.

Composizione: Tessuto blu

Visibile nello store di Gaglianico.





Divano ad angolo, sfoderabile con schienale traslabile.

Composizione: Tessuto grigio ed arancio.

Visibile nello store di Gaglianico.



Per informazioni:

Showroom di Biella - Via Ivrea 55 - Tel. 015.403366

Showroom di Gaglianico - Via Cavour, 28 (S.S Trossi) - Tel. 015.543190