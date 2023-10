Arredamenti Gallo cambia veste: Al via i lavori di restyling del negozio

Lo storico negozio di arredamenti della Valdilana, Arredamenti Gallo, rinnova i suoi locali: sono iniziati, infatti, da qualche settimana i lavori di ristrutturazione dello showroom aperto al pubblico, per donare maggior freschezza e modernità agli ambienti.



“Abbiamo scelto di apportare alcune modifiche al negozio per dare una nuova luce ai nostri ambienti” spiega Andrea, titolare. “Indicativamente, i lavori termineranno intorno alla fine di novembre, ma siamo sempre aperti con lo spazio espositivo ed operativi per progettare la casa dei nostri clienti”.

Arredamenti Gallo, infatti, rimane sempre aperto nei suoi soliti orari ed attivo nei servizi di consulenza, progettazione, realizzazione, trasporto e montaggio.

Arredamenti Gallo si trova a Valle Mosso di Valdilana (BI), in Via Gallo 1.



