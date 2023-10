Melamangio&melabevo 2023 pro loco di Occhieppo Inferiore

Melamangio&Melabevo cambia “buccia”, dopo più di vent'anni, continuando a seguire il nostro motto: Sapori, Cultura e Degustazione, vogliamo portare qualche novità.

Come “Melamangio, Melabevo e Melasuono” Apericena in musica con “Il Canaja Brass quintet” un quintetto di ottoni formato da giovani musicisti che già dal nome dovreste capire quanto ci faranno divertire.

Sabato 28 dalle ore 19,00 come dicono loro : Voi mangiate e bevete e noi suoniamo! L'apericena, neanche a dirlo sarà tutto a base di mele, due i piatti, onnivoro e vegetariano, sempre preparati con maestria dal Gruppo Volontari della Biblioteca. Sostituiamo così la tradizionale cena con la prima novità. E' gradita la prenotazione, ma sapremo accontentare tutti!

Domenica 29 dalle ore 9.00 apre il bar con le colazioni, anche qui una novità, Luca Fogato di Autentico Biella via Tripoli 17 ci farà degustare le sue torte di mele con miele caldo. Il Mercato dei Produttori vi accoglierà al piano superiore e qualcuno anche nel piazzale fuori, produttori del Territorio e dei territori limitrofi proporranno le loro specialità. Verso le 11.30 Intervento artistico di arte partecipata Cerchio Laboratorio Donne perfomance conclusiva del laboratorio che si tiene tutti i giovedì del mese di ottobre a Cascina San Clemente.

Altra novità i MELA-LAB per tutta la giornata, iniziando al mattino presso la foresteria di San Clemente ore 10,30 Il nido sul melo laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni . Mentre al Polivalente per tutta la mattina Diana Carolina Rivadossi porterà la sua Arte Pittorica, con Body painting e Tattoo hennè.

Nel pomeriggio, dalle 14,30 su prenotazione, tre interessanti laboratori : “Mani in cera” di Alessandra Costalunga , “Fantasie d'autunno" di Annalisa Zegna e “Idee verdi” di Claudia Cattaruzza Dorigo. I laboratori sono aperti sia a grandi che bambini. Tutto contornato dal succo di mele torchiato a freddo che scorrerà a fiumi e dalla Mostra Pomoligica gentilmente concessa dalla Ditta Roncaglia di Bricherasio.

Come sempre al numero 338 2785153, la gentile Annalisa, vi darà tutte le informazioni e prenderà le prenotazioni .