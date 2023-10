I consigli del fine settimana del 20, 21 e 22 ottobre

venerdì 20

- Biella, Città Studi forum Biella Creative Civites

- Verrone, Alessandro Flecchia, Riscopriamo il biellese, avrà luogo venerdì 20 ottobre, alle 21, nella Sala Falseum del Castello Vialardi di Verrone.

- Mongrando, alle 21 concerto, al salone polivalente del paese, con ingresso a offerta libera a favore di UICI e UNIVoC. A salire sul palco la Società Musicale Giuseppe Verdi Città di Biella, diretta dal Maestro Massimo Folli, con la partecipazione dell'eclettico e innovativo fisarmonicista Massimo Tagliata.

- Biella, il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” ha l’onore di ospitare a Biella, nella prestigiosa dimora storica della famiglia La Marmora, la mostra «Lampi di trincea. La Brigata “Sassari” nella Grande Guerra».

- Biella, Banksy, JAGO, TVBoy e altre storie controcorrente, ore 18,30 inaugurazione mostra Palazzo Gromo Losa

- Andorno, in biblioteca "Due passi nel mondo del crimine "alle 21

- Biella, Grignolino, Barbera e Bramaterra con taglieri alla bagna cauda al Symposium Wine Training di Chiavazza

- Biella, alla Libreria “Giovannacci” per gli incontri con l’autore alle 18 Massimo Boggio Togna presenterà “Il canto antico del torrente Oropa”.

- Salussola, al Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola accoglie la presentazione del progetto ‘’Restauro dei Muri a Secco’’ in collaborazione con Associazione fondiaria LaSerra di Chiaverano e Lega Ambiente.

- Biella, Palazzo Provincia, Sala Cantinone, Inaugurazione mostra "Crea pace e parla al cuore" dalle 17

sabato 21

- Biella, premio biella letteratura industria alla Biblioteca civica di Biella. Un’occasione speciale per conoscere i finalisti di questa edizione del Premio Biella e preparare al meglio le domande da inviare al Concorso, in Piazza Curiel

- Candelo, “La cena del Sorriso”: a base di cibi che stimolano il buonumore alle 20 al polivalente

- Bioglio, cena del sottobosco per aiutare AIB

- Porte aperte V.AUTO tutta la gamma SUV di Honda durante il week end porte aperte del 21 e 22 ottobre.

- Biella, al Teatro Don Minzoni, il coro "Noi cantando" si esibirà insieme a talentuosi attori teatrali.

- Sagliano, Alessia Zuppichiatti al Cappellificio Cervo per l'evento il BonTon di Alessia Zuppicchiatti in collaborazione con maestro Lino Spina alle 21

- Verrone, dalle 15 alle 18 inaugurazione nuovo parco giochi e visite senologiche gratuite

- Cossato, Villa Ranzoni, Luca Guzzo presenta Nel cuore antico del Nepal alle 21,15

- Tollegno, Tollegno in scala

- Roppolo, Panorami Sonori al Castello di Roppolo dalle 18

- Biella, Open Day SPB Monteleone Trasporti a Gli Orsi dalle 9,30 - 12,30

domenica 22

- Valdilana, Mele, Miele e castagne

- Gaglianico, Giro delle cascine

- Miagliano, Le castagne degli gnomi

- Salussola, 20 anni di don Ludovico

- Zubiena, il gruppo Avis cinque castelli organizza una passeggiata guidata in bessa con ritrovo nell' area Picnic Victimula alle ore 14, al termine castagnata per tutti.

- Candelo, “Castagne in piazza” dalle ore 11 alle 18, all'ingresso del Ricetto

- Vaglio Pettinengo, la Sagra della Castagna compie i 50 anni. Dalle ore 12,30 la polenta concia, dalle ore 14 festa con le castagne.

- Valle San Nicolao, castagnata del gruppo volontariato dalle 15 nell'area adiacente all'oratorio

- Sordevolo, castagnata dalle 14,30 alla Trappa

- Gaglianico, triathlon benefico a favore della Casa per l'autismo di Candelo, presso PadelZero alle ore 14 in via Dal Mosso 1

Mostre

Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià fino al 15/10/2023

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, "Per sempre" - Mostra personale di Pierangela Orecchia, fino al 29/10

- Biella, Palazzo Provincia, Sala Cantinone mostra collettiva "Crea pace e parla al cuore il 21 e il 22 ottobre

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso