Città Studi, salone orientamento Wooooow: percorsi di vita, formazione e lavoro

Per poter effettuare una scelta consapevole per il proprio futuro, scolastico o professionale, il primo fattore da considerare è la raccolta di informazioni utili a definire il contesto, gli scenari e le prospettive. In questo senso, ascoltare l'esperienza personale di chi, questa scelta, l'ha già fatta, rappresenta un enorme valore.

È partendo da questo presupposto che ad ogni edizione Wooooow! Io e il mio futuro dedica un momento alle storie di orientamento di protagonisti di diversi ambiti, con l'obiettivo di dare spunti concreti e accendere interessi, stimolando i ragazzi e le famiglie a porsi le domande giuste per il loro futuro.

“Provare per crescere. Storie di orientamento: percorsi di vita, formazione e lavoro" è l'incontro che si svolgerà sabato 4 novembre alle ore 11:00 nell'auditorium di Città Studi.

Interverranno: Maria Vittoria Merloni, Founder VitoVi, che porterà il punto di vista dell’imprenditrice raccontando come è arrivata a trovare la sua strada personale e quanto conta il valore della cultura imprenditoriale; Flavio Tranquillo, scrittore e giornalista, che porterà il punto di vista dello sport sottolineando il valore dell’allenamento, del sacrificio, del gioco di squadra, dell’impegno nel perseguire gli obiettivi; e Giulio Xhaet, Partner & Head Communication Newton Group, che porterà il punto di vista del divulgatore mettendo a fuoco il valore del fallimento, il coraggio di sbagliare, le domande da porsi per capire cosa fare "da grande".

Modera l’incontro Christian Zegna, past president Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese.



L'evento

Venerdì 3 e sabato 4 novembre, a Città Studi, si tiene la quarta edizione biellese di “Wooooow! Io e il mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro del territorio, che si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti.

È organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. L’evento è organizzato da: Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il patrocinio della Regione Piemonte e grazie al sostegno di: Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Comune di Biella, Confindustria Piemonte, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Provincia di Biella e ANCE Biella.

Per ulteriori informazioni: www.wooooowpiemonte.com/biella