Interscambi coreografici 2023-2024: dal 18 ottobre, otto date per la danza in Vigliano Biellese e Cossato

Il programma di audience engagement si arricchisce quest’anno di una sezione dedicata ai più piccoli, Professione Spettatore Kids, con tre appuntamenti, programmati alla fine di ogni spettacolo presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese il 18 ottobre, 15 novembre e 24 gennaio, pensati per coinvolgere bambini e ragazzi e rendere accessibili anche a loro codici, curiosità e dietro le quinte degli spettacoli pensati per le famiglie.



La stagione ha preso il via mercoledì 18 ottobre alle ore 11, a Vigliano Biellese con lo spettacolo Robin Hood della Compagnia Twain: una rilettura in chiave moderna della storia del celebre arciere e principe dei ladri, adatta anche a bambini e famiglie, che porta in scena una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura coreografica capace di restituire al pubblico la parabola di un eroe attuale e del suo percorso per diventare un uomo libero.



Tra i primi appuntamenti, sabato 21 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale di Cossato va in scena MEMENTO, spettacolo della Cornelia Dance Company, innovativa realtà coreutica napoletana, che porta in scena una riflessione tra immanente e permanente, oggettivo e soggettivo, in un’eterna attesa che si fa ricordo, come nel capolavoro di Beckett “Aspettando Godot”.



Mercoledì 15 novembre la rassegna ospita poi a Vigliano Biellese la Compagna Atacama con “Cappuccetto Rosso. C’era una volta il lupo e la fanciulla”. A chiudere l’anno il grande Gala di Natale, venerdì 15 dicembre a Vigliano Biellese, che vedrà insieme la compagnia EgriBiancoDanza e le scuole di danza biellesi per uno spettacolo frizzante ed energico.