I Carnefici del Duce, alla CGIL il libro di Eric Gobetti

Non tutti gli italiani sono stati “brava gente”.

Anzi a migliaia – in Libia, Etiopia, Grecia, Jugoslavia – furono artefici di atrocità e crimini di guerra orribili. In Italia i crimini di guerra commessi all’estero negli anni del fascismo costituiscono un trauma rimosso, mai affrontato. non stiamo parlando di eventi isolati, ma di crimini diffusi e reiterati: rappresaglie, fucilazioni di ostaggi, impiccagioni, uso di armi chimiche, campi di concentramento, stragi di civili che hanno devastato intere regioni, in Africa e in Europa, per più di vent’anni.

Questi i temi di “I Carnefici del Duce”, il libro di Eric Gobetti che sarà presentato mercoledì 25 ottobre, alle 18 presso il Salone della CGIL di Biella (Via Lamarmora 4), alla presenza dell’autore.

Il Libro ricostruisce la vita e le storie di alcuni degli uomini che hanno ordinato, condotto o partecipato fattivamente a quelle brutali violenze. Giovani e meno giovani, generali e soldati, fascisti e non, in tanti hanno contribuito a quell’inferno. L’hanno fatto per convenienza o per scelta ideologica? Erano fascisti convinti o soldati che eseguivano gli ordini? Furono, come nel caso tedesco, uomini comuni, “buoni italiani”, che scelsero l’orrore per interesse o perché convinti di operare per il bene della patria?