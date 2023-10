“Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, Michele Colombo: "Non uno spot, ma un punto di partenza", FOTO e VIDEO

“Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, Michele Colombo: "Non vuole essere uno spot, ma un punto di partenza" foto e video per newsbiella.it di Mattia Baù

"Questa mostra non vuole essere uno "spot" per la Fondazione, noi vogliano essere qui tra qualche mese, qualche settimana a ragionare sulla prossima mostra autunnale, vogliamo innestare un processo di lavoro insieme al territorio che vuole portare sviluppo e anche aria nuova, in questo territorio che ogni tanto ha il difetto di guardarsi addosso e non piacersi. Ecco la mostra deve essere il pretesto per portare tanta gente a Biella a vedere il nostro bellissimo territorio". Sono le parole del Presidente della Fondazione CRB Michele Colombo, oggi venerdì 20 ottobre a Palazzo Gromo Losa durante la presentazione in anteprima della mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” che da domani sabato 21 ottobre apre al pubblico, fino al 1° aprile. A curare l'organizzazione generale del progetto per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è stata Federica Chilà.

Realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la sua società strumentale Palazzo Gromo Losa s.r.l., in collaborazione con il Comune di Biella e Arthemisia e con main sponsor Biver Banca – Gruppo Banca di Asti, la mostra sarà l’occasione per far conoscere al grande pubblico una città ricca di bellezza e proposte culturali che dal 2019 fa parte del network UNESCO delle città creative.

Ospitata nelle due sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero - oltre a Banksy, Jago e TvBoy da cui prende il titolo – l’esposizione presenta anche altri artisti celebri e conosciuti a livello internazionale: da Liu Bolin, David LaChapelle, Takashi Murakami, Mr Brainwash, Obey fino ai noti italiani Angelo Accardi, LAIKA, Marco Lodola, MaPo, Laurina Paperina, PAU, Andrea Ravo Mattoni, Rizek e Giuseppe Veneziano.

Partner della Fondazione CRB è il Comune di Biella che ha messo a disposizione Palazzo Ferrero. "Noi siamo contenti di avere fatto la nostra parte, perchè vogliamo che questa mostra sia un beneficio per tutta la città, per portare Biella a essere sempre più attraente", ha commentato l'assessore comunale Silvio Tosi.

Andrea Quaregna Direttore Generale Fondazione CRB e amministratore delegato Palazzo Gromo Losa s.r.l. che cura e gestisce il progetto, ha ribadito la speranza che anche le scuole sia del territorio ma non solo, si avvicinino a questa mostra, per permettere ai ragazzi di porsi determinate domande di fronte anche ai fatti che stanno accadendo oggi.

Presenti anche a Palazzo Gromo Losa anche Iole Siena di Artemisia e il curatore della mostra Pier Nicola Maria di Iorio.