La Carica dei 101 a Chivasso: scoperto in un capannone allevamento abusivo di cani che poi venivano venduti online a prezzi altissimi

I sospetti erano forti, ma con la perquisizione si sono trasformati in certezze. I Carabinieri del nucleo Cites di Torino, nelle scorse ore, hanno scoperto e messo sotto sequestro un allevamento abusivo di cani che venivano poi venduti a cifre altissime.

A finire nei guai sono stati un gruppo di italiani che agivano senza alcuna autorizzazione, né legale, né sanitaria. I cani erano sistemati all'interno di gabbie nascoste in un capannone. Oltre cento i cani meticci, tra cui numerose fattrici con cuccioli, detenuti in box e gabbie metalliche in condizioni igienico sanitarie, di areazione ed illuminazione critiche.