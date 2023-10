Cossato: Fiamme dal camino al tetto, i Vigili del Fuoco evitano il peggio FOTO

Alle 22 circa di oggi 20 ottobre diverse squadre di Vigili del Fuoco di Biella e Cossato hanno risposto all'allarme per l'incendio di un camino in via Imer Zona a Cossato in Frazione Ronco. Le squadre si sono recate celermente sul posto indicato dai richiedenti ed hanno constatato che l'incendio stava attaccando parte del tetto.

Il celere intervento ha consentito di circoscrivere immediatamente le fiamme evitando che il tetto fosse completamente coinvolto, limitando decisamente i danni provocati dal rogo.

Sul posto anche i Carabinieri e il Parroco, arrivato immediatamente per sincerarsi che non fosse rimasto coinvolto nessun residente.