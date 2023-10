Incidente nel pomeriggio di ieri giovedì 19 ottobre a Cossato: un'auto ha urtato un ciclista.

Il fatto è accaduto in via Matteotti angolo via Mercato intorno alle 16,40. L'uomo che era in sella alla bicicletta, un 53 enne di Cossato, è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti con codice giallo.

Al volante dell'auto c'era una donna, anche lei di Cossato, di 46 anni.

Ad occuparsi dei rilievi per risalire alla dinamica sono stati i Carabinieri di Mottalciata.