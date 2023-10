Studenti in Sala Consiglio provinciale: uno spazio aperto e partecipato

Venerdì 13 ottobre la Sala Consiglio di Provincia di Biella all’improvviso si è trasformata in un’aula: il presidente Ramella Pralungo ha voluto invitare i ragazzi - e gli insegnanti - delle scuole superiori di Biella per un saluto augurale di inizio anno e la risposta è andata oltre le aspettative.

L’atmosfera partecipe della sala, l’attenzione delle ragazze e dei ragazzi, lo scambio di idee e il dialogo che si è creato hanno fatto in modo che la giornata si trasformasse in una vera e propria lezione di educazione civica, arricchente per tutti i partecipanti, dall’uno e dall’altro lato del lungo tavolo. Dopo un inizio più “istituzionale”, grazie all’illustrazione da parte del presidente Ramella di cosa rappresenti l’ente Provincia per il territorio e i cittadini, quali sono le sue funzioni e come si sono evolute nel corso del tempo, la conversazione è andata sui temi vicini al mondo degli adolescenti: dal mondo della scuola e come arrivarci (ovvero il problema dei trasporti e la logistica), le difficoltà e le opportunità del territorio biellese (troppo poche le offerte per il tempo libero…), fino a lambire complesse problematiche per le quali sarà imprescindibile pensare a percorsi di approfondimento (i nostri ragazzi non sempre stanno bene.

Proviamo a parlarne insieme? Una cosa è stata evidente e percepibile (do you believe in magic?): le studentesse e gli studenti ascoltano e imparano da chi si rivolge loro con rispetto e sincerità e sono disponibili al dialogo con le istituzioni, quando queste riescono a trovare il tono giusto, scrollandosi di dosso l’immagine un po’ paludata che (r)esiste nell’immaginario collettivo, soprattutto giovanile.

«Pretendete che la politica si occupi di voi – ha detto infine Ramella – e occupatevi di politica, nel senso della polis, cioè della vita pubblica, che riguarda tutti noi». In conclusione è stata riproposta la disponibilità ad accogliere e finanziare proposte di progetti per contrastare il disagio giovanile, in particolare modo quello riferito alle situazioni a rischio violenza di genere. Dopo il dialogo con il presidente, ci hanno pensato il segretario generale Anna Garavoglia, la responsabile del personale Cristina Pagliazzo, e il dirigente dell’area finanziaria Daniele Lanza, a presentare agli studenti il lavoro nel pubblico impiego, in particolare in Provincia di Biella: una concreta opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, sia al termine della scuola superiore che dopo la laurea. Una possibilità da cogliere, come hanno sottolineato Vanessa Valli (Provincia di Biella) e Gabriel Degrandi (Comune di Camandona), due giovani che di recente hanno superato un concorso. Esperienza del tutto positiva la loro, che hanno voluto e saputo trasmettere parlando con entusiasmo a una generazione ancora relativamente poco distante da loro.

La mattinata è terminata con un simpatico “fuori programma” per una classe terza del Liceo Avogadro che, dopo una visita “guidata” (a grande richiesta!) nelle stanze del palazzo provinciale, è stata invitata nell’ufficio di presidenza, per un incontro più ravvicinato e disinvolto con il presidente Ramella, su vari temi. La Sala Consiglio al completo, il brusio allegro delle classi, gli occhi attenti e la voglia di comunicare percepita da tutti, inducono a pensare che l’esperienza andrà riproposta, con una formula da studiare insieme alle scuole e agli insegnanti, ma con la certezza che la strada del dialogo e del confronto generazionale aperto, sui temi riguardanti i diritti e la cittadinanza attiva e consapevole, è quella giusta, da perseguire. Che poi è il messaggio che noi speriamo sia arrivato ai ragazzi, anche riguardo al lavoro nel pubblico impiego: “Per il bene comune. Per il bene tuo”.