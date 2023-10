Podismo, "Lana, Boschi e Lavatoi": spunta un preservativo nel “pacco gara”

Nel periodo del marketing, a volte selvaggio a volte ecosostenibile, i creativi hanno un compito a volte improbo, ma anche interessante, ovverosia, quello di stupire e di portare idee e proposte che possano far pensare o riflettere.

Alla partenza della corsa di Tollegno legata ai boschi un aitante runner mi ha sottoposto un gadget di quello che, a prima vista, sembra una scatola di fiammiferi, in tema sul rispetto dei boschi ed evitare pertanto fiamme libere. In realtà dopo una prima sommaria visione si scopre l’arcano: la confezione nasconde un profilattico, un dono ai runner iscritti alla corsa. Tra stupore e al tempo curiosità si pensa a quale possa essere lo scopo: un invito alla camporella mentre si corre tra i boschi? Una prova ulteriore di resistenza fisica? Tra il serio e il faceto ipotizziamo che viste anche le diverse categorie che partecipano sempre numerose, bisognerebbe pensare ai senior che si iscrivono alla corsa, magari pillola blu unita a un defibrillatore portatile potrebbe essere utile e si dirigerebbe a un segmento di mercato.

“L’aspetto goliardico è medium del messaggio – rivelano gli organizzatori – in fondo l’intento è veicolare un pensiero di prevenzione, anche di malattie sessualmente trasmissibili. Troppo spesso giovani ragazze ‘rimangono’ incinta prive d’intenzione, gli strumenti li abbiamo e alle ‘fiamme libere’ si risponde con l’estintore”. Rimane l’idea, quella ottima, di far parlare dell’evento, e visto il periodo funestato da guerre anche di un messaggio sociale: fate l’amore e non la guerra, ne guadagneremo tutti.