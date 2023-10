Candelo sulla tv nazionale col Ricetto

Grandi novità a Candelo: Mediaset ha scelto il Ricetto per girare diverse puntate, in onda a dicembre, di "Cotto e Mangiato - Menu al Borgo" programma su Italia 1 dedicato alla cucina. "Una collaborazione che seguiamo da tempo e che porterà di nuovo Candelo nelle case di tutti gli italiani" annuncia il Sindaco Paolo Gelone. “La produzione Mediaset ha scelto il borgo per la sua bellezza e unicità, con loro c’è stata da subito ampia e cordiale collaborazione: non vediamo l’ora di vedere i frutti di questo impegno”. “Cotto e Mangiato - Menu al Borgo” è lo spin-off della famosa rubrica quotidiana di Mediaset, che, in onda a mezzogiorno su Italia 1,promuove un borgo, il territorio ed i prodotti locali e nazionali attraverso il tema della cucina, mostrando piatti, ricette e consigli gastronomici. Entrambi i protagonisti del programma saranno a Candelo: Tessa Gelisio che collabora con amici e chef stellati per creare ricette gustose e salutari, e lo chef Andrea Mainardi che si dedica ai piatti più innovativi.

A collaborare alle riprese a Candelo, che ospiterà ben 5 puntate, saranno anche due ristoranti locali dentro le mura del borgo, scelti dalla produzione televisiva: la “Taverna del Ricetto” e anche la nuova “Taverna del Viandante”, aperta quest'anno. Simone Maffei della Taverna del Ricetto esprime soddisfazione ed entusiasmo: “I riflettori si accedono sul Ricetto e siamo lieti di collaborare attivamente: è un’occasione speciale per far conoscere il borgo”. In attesa delle riprese, Patrizia Magliano, che gestisce la “Taverna del Viandante”, è da subito rimasta colpita dai rapporti cordiali instaurati con la produzione: “Una collaborazione molto amichevole: si rischia di pensare alle grandi produzioni televisive come a qualcosa di mastodontico e altero, invece sono tutti “alla mano” e siamo felici di essere parte della squadra”. Protagonisti delle riprese a Candelo del cooking show di Italia 1saranno non solo i piatti della cucina italiana, ma anche il Ricetto, con riprese del borgo medievale, immagini in presa diretta dai mercatini del Borgo di Babbo Natale a cura della Pro Loco e anche, in anteprima, del nuovo percorso di visita che verrà inaugurato ufficialmente nel 2024."Uno spot incredibile per Candelo e per il Biellese tutto, di cui dobbiamo essere tutti felici e orgogliosi" conclude il Sindaco Paolo Gelone.