Ai Paracadutisti Biellesi un dono speciale dall'Alpino Alessandro Spriano

In occasione del consueto incontro conviviale del giovedì, tenutosi presso la sede dei Paracadutisti Biellesi, l’Alpino Alessandro Spriano ha voluto donare al Par. Enzo Gulmini, presidente della Sezione Provinciale A.N.P.d’I., una teca con la sabbia raccolta personalmente nel sacrario militare italiano di El Alamein in Egitto, luogo sacro per tutti i Paracadutisti.

A nome di tutti i soci, un grazie ad Alessandro, iscritto nel Gruppo ANA di Sagliano Micca, per la vicinanza e la sensibilità dimostrata.