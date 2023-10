Biella, provvedimenti viabilistici in via Delleani, per lavori di rimozione.

Per espletare alcuni lavori di rimozione caldaia e gruppo frigo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto i mezzi per svolgere tali lavori, in via Delleani 22, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di mercoledì 25 ottobre 2023 (ingombro automezzi 130 mq, tre stalli disabili).

Nello stesso orario sarà istituito il divieto di transito, eccetto residenti in ingresso e uscita dai passi carrai e mezzi per i lavori in premessa, in via Delleani tratto tra via C. Fecia di Cossato/Galimberti e Corso Risorgimento.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione pedonale sul marciapiede.

L’impresa esecutrice dei lavori segnalerà il cantiere stradale con idonea segnaletica temporanea.