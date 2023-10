Oggi sciopero generale: a rischio stop treni, mezzi pubblici, sanità e scuola

Oggi venerdì 20 ottobre è giornata di sciopero generale dei settori pubblico e privato proclamato da: Adl, Cub, Sgb, Si Cobas e con l'adesione di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi.

I sindacati autonomi chiedono il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari.

Sul sito della Commissione Garanzia Sciopero si specifica che l'astensione dal lavoro è prevista in particolare dalle ore 00.01 alle ore 23.59 compreso il primo turno montante per i turnisti, per le autostrade dalle ore 22.00 del 19/10 alle ore 22.00 del 20/10, per le ferrovie dalle ore 21.00 del 19/10 alle ore 21.00 del 20/10, per i vigili del fuoco dalle 08 alle 14.

Asl Biella rende noto che per l’intera giornata del 20.10.2023 dalle ore 00.01 alle ore 23.59 (compreso il primo turno montante per i turnisti), potrebbero non essere garantite le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Per quanto riguarda le scuole, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. "Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus".