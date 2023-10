Bonus Trasporto Pubblico Locale (TPL), domande dal 30 ottobre

AVVISO: L'accesso alla piattaforma per richiedere il Bonus TPL sarà disponibile a partire dal 30 Ottobre 2023

La Regione Piemonte introduce il Bonus TPL - Bonus Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria, al fine di promuovere l'uso del trasporto pubblico e della mobilità collettiva e ridurre le emissioni degli inquinanti in atmosfera (principalmente polveri sottili e ossidi di azoto).

Lo sconto è pari a 100 euro.

Sarà possibile utilizzare il bonus per l’acquisto o per il rimborso di un abbonamento annuale o plurimensile studenti per il trasporto pubblico locale su ferro e gomma (autobus, tram, metropolitana e treni).

La misura ha durata pluriennale e si concluderà nel 2025.